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Обнародованы данные о самой большой квартире Москвы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: kutuzovskayariviera.ru
Самая просторная квартира, выставленная на продажу в российской столице, имеет общую площадь 732 квадратных метра. Об этом свидетельствуют материалы базы недвижимости Domofond, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Апартаменты расположены в одном из элитных жилых комплексов на западе города и занимают сразу три верхних этажа — с 28-го по 30-й. Объект выставлен на продажу за 652 миллиона рублей. Ремонт покупателю предстоит сделать самостоятельно: квартира продается без отделки, со свободной планировкой.
На втором месте списка самых больших московских квартир — двухуровневая шестикомнатная в районе станции метро «Новослободская». Общая площадь жилища — 617 квадратных метров. Из них полностью готовы к заселению только 350 «квадратов» первого жилого уровня. Просторный мансардный этаж не отделан. Стоимость лота — 180,9 миллиона рублей.
«Бронза» рейтинга досталась 599-метровой квартире у станции «Преображенская площадь». Элитное жилье занимает три этажа семиэтажного дома. Покупатель получает индивидуальный дизайн — свой для каждой спальни, множество подсобных помещений и благоустроенную крышу как дополнительное пространство для отдыха.
Самая маленькая столичная квартира, по данным Domofond, — 10-метровая студия на первом этаже жилого дома на Старой Басманной улице в центре столицы. Она продается за 2,99 миллиона рублей. Аналогичные объекты эксперты портала нашли около «Шаболовской», «Ховрино» и «Улицы Академика Янгеля».
Осенью 2018-го аналитики рынка недвижимости заговорили о намечающемся в Москве дефиците малогабаритного жилья. По их оценке, к сентябрю на вторичном рынке осталось в два раза меньше компактных объектов, чем год назад, осенью 2017-го.
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Новости Москвы , Lenta.ru , Москва
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