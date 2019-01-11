Главный дом и флигель усадьбы Демидова в центре Москвы отреставрируют

Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) выдал задание на разработку проекта реставрации двух зданий усадьбы Демидова в Большом Толмачевском пер. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

«Усадьба Демидова, конец XVIII века — середина XIX века — объект культурного наследия федерального значения, расположенный по адресу: Большой Толмачевский пер., д. 3. В этот ансамбль входит несколько исторических строений: главный дом, два боковых флигеля и чугунная ограда с воротами. Мосгорнаследие выдало разрешение на разработку проекта реставрации главного дома и одного из боковых флигелей (стр. 5 и 6). После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, точных сведений о времени сооружения этих построек нет. Согласно архивным данным это владение известно с 1777 г., когда оно принадлежало Аммосу Демидову. Демидовы были выходцами из тульских кузнецов, основателей уральских литейных заводов при Петре I.

«Усадьба Демидовых — уникальный архитектурный ансамбль в центре столицы. Исследователи предполагают, что главный дом был построен по проекту Матвея Казакова, но, вероятно, это могли быть и его ученики. После пожара 1812 г. здание было восстановлено и обрело более нарядный и торжественный облик. В середине XIX века владелицей усадьбы стала графиня Мария Соллогуб, преобразовавшая особняк в популярный литературно-политический салон. Его посещали братья Киреевские, Алексей Хомяков, братья Аксаковы, Иван Тургенев, Чичерин и другие представители интеллигенции. Для проведения качественных работ по сохранению этого памятника правообладателю предстоит подготовить детальный проект реставрации», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Отмечается, что в 1882 г. М. Соллогуб продала усадьбу Московскому учебному округу и ее владельцем стала Московская шестая гимназия, размещавшаяся здесь вплоть до 1915 г. В этот период многие помещения усадьбы были преобразованы под учебные функции. С 1915 до 1917 гг. в усадьбе размещался госпиталь для душевнобольных воинов. С 1918 г. здесь вновь обосновалась гимназия. В разное время в строениях находились школа, детский дом, библиотека и другие учреждения.

«Несмотря на многократные изменения усадьба сохранила свое архитектурное решение. Трехэтажный главный дом остается доминантой комплекса. Свою роль также сохранили боковые флигели», — отметили в пресс-службе.

По словам главы ведомства, что для разработки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения. В проекте должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством.