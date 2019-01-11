В «Москва-Сити» появится пятизвездочный бутик-отель

Пятизвездочный бутик-отель на 49 номеров появится в составе концертного зала в "Москва-Сити". Градостроительно-земельная комиссия скорректировала ранее выданную градостроительной документацию, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В отеле создадут все условия для проживания звезд шоу-бизнеса. В частности, из номеров предусмотрен выход непосредственно на сцену и в зал.

Строительство многофункционального комплекса с торговым и культурно-развлекательным центрами ведется по адресу: Пресненская набережная, владение 2, на территории в 4,37 гектара.

Общая площадь объекта составляет почти 490 тысяч квадратных метров, из которых 180 отданы под торговый центр, 262,5 — под паркинг, 43 — под концертный зал.

Мультифункциональный концертный зал-трансформер будет располагаться под светопрозрачным куполом диаметром 64 метров. Купол выполнят в форме гигантских часов, он сможет раскрываться.

Ранее сообщалось, что на территории "Москва-Сити" построят 283-метровый небоскреб Grand Tower. Проект здания разработало столичное подразделение бюро Werner Sobek под руководством немецкого архитектора и инженера Вернера Зобека.