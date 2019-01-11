Причиной задержки поездов на Курском направлении МЖД стало повреждение кабеля

Поезда на участке Царицыно — Перерва Курского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами в пятницу вечером из-за повреждения кабеля устройства регулировки движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

"Скоростной режим на участке Царицыно — Перерва Курского направления Московской железной дороги нарушен действиями сторонней организации, повредившей кабель устройства регулировки движением поездов в автоматическом режиме, из-за чего была нарушена его штатная работа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

Ранее сообщалось, что поезда на Курском направлении МЖД по техническим причинам следуют с задержками. В МЖД предупредили пассажиров о возможных точечных изменениях в расписании движения электричек на этом направлении, в том числе на диаметральных рейсах. Пригородные поезда, следующие в сторону Москвы, временно проходят платформу Москворечье по третьему пути без остановки.