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Причиной задержки поездов на Курском направлении МЖД стало повреждение кабеля 

ТАСС + ещё 17 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Поезда на участке Царицыно — Перерва Курского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами в пятницу вечером из-за повреждения кабеля устройства регулировки движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.
"Скоростной режим на участке Царицыно — Перерва Курского направления Московской железной дороги нарушен действиями сторонней организации, повредившей кабель устройства регулировки движением поездов в автоматическом режиме, из-за чего была нарушена его штатная работа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.
Ранее сообщалось, что поезда на Курском направлении МЖД по техническим причинам следуют с задержками. В МЖД предупредили пассажиров о возможных точечных изменениях в расписании движения электричек на этом направлении, в том числе на диаметральных рейсах. Пригородные поезда, следующие в сторону Москвы, временно проходят платформу Москворечье по третьему пути без остановки.
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