ГЗК предоставит метрополитену восемь участков в центре Москвы для строительства инженерных объектов

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась предоставить восемь участков в ЦАО для строительства инженерных коммуникаций, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). «ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением восьми земельных участков для нужд метрополитена. Участки общей площадью 0,9177 га будут предоставлены ГУП «Московский метрополитен» в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов», — говорится в сообщении. Как отметила исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, территории предназначены для выполнения работ по выносу инженерных коммуникаций: водопроводов, канализации, теплосетей. Все участки расположены на Семеновской набережной (ЦАО): д. 1, стр. 1 (стройплощадки №6.19, 6.21, 6.22); д. 3/1, стр. 17 (стройплощадка №6.23); д. 3/1, корп. 2 (стройплощадка №6.26); д. 3/1, корп. 3 (стройплощадка №6.27); д. 2/1, стр. 1 (стройплощадка №6.28); Семеновская набережная, д. 1, стр. 2 (стройплощадка № 6.29).