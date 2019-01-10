Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГЗК предоставит метрополитену восемь участков в центре Москвы для строительства инженерных объектов 

Агентство «Москва» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась предоставить восемь участков в ЦАО для строительства инженерных коммуникаций, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением восьми земельных участков для нужд метрополитена. Участки общей площадью 0,9177 га будут предоставлены ГУП «Московский метрополитен» в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов», — говорится в сообщении.
Как отметила исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, территории предназначены для выполнения работ по выносу инженерных коммуникаций: водопроводов, канализации, теплосетей.
Все участки расположены на Семеновской набережной (ЦАО): д. 1, стр. 1 (стройплощадки №6.19, 6.21, 6.22); д. 3/1, стр. 17 (стройплощадка №6.23); д. 3/1, корп. 2 (стройплощадка №6.26); д. 3/1, корп. 3 (стройплощадка №6.27); д. 2/1, стр. 1 (стройплощадка №6.28); Семеновская набережная, д. 1, стр. 2 (стройплощадка № 6.29).
Агентство «Москва»: последние новости
Движение в проезде Девичьего Поля перекроют в январе из-за подготовки к параду 9 мая Более 400 тыс. человек посетили ВДНХ в новогодние праздники Занятия на открытом воздухе ограничили в московских школах из-за холодов
Комментарии1
Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Сколько продлится падение доллара17
Настоящая война: кто станет президентом Украины448
Американские ВМС угрожают России в Арктике26
В Минобороны отреагировали на гибель военного спутника39
Самый богатый человек планеты разводится6
Видео
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:59
В Минобороны отреагировали на гибель военного спутника
Армия Наука и техника
00:38
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400
Оружие Армия
00:45
Собянин напомнил москвичам о «Путешествии в Рождество»
Новости Москвы
02:05
Семчев удивил поклонников
Шоу-бизнес
00:15
Девушку Гуфа обвинили в распространении ВИЧ
Шоу-бизнес
10:29
Курилы раздора: Визит Абэ в Россию могут отменить
Политика
00:48
«Слишком женская» сумка мужчины вызвала драку
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение