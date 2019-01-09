Трехлетний бюджет столицы позволит городу запускать новые программы

9 января в Департаменте строительства Москвы сообщили: за счет бюджета в этом году возведут 15 спортивных объектов. «ВМ» узнала, на что город потратит деньги.

В конце прошлого года депутаты Мосгордумы утвердили бюджет столицы на трехлетний период. Главный финансовый документ включает расходы на комплексное развитие города на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов.

Общая сумма затрат на текущий год из городской казны превысит 2,6 триллиона рублей. Львиная доля расходов — 90 процентов — пойдет на финансирование основных государственных программ. Всего их 14. При этом затраты на социальную сферу составляют более половины общего размера бюджета.

В лидеры по расходам в 2019 году вышла программа «Развитие транспортной системы». На нее выделено более 600 миллиардов рублей.

А за три года общая сумма расходов превысит 1,8 триллиона рублей. На эти деньги, в частности, будут построены новые линии и станции метро, обновлен подвижной состав.

На втором месте по размеру бюджетных расходов — программа «Социальная поддержка жителей». В этом году город потратит на нее 452 миллиарда рублей, а за три года — более 1,3 триллиона рублей.

— Финансирование всех льгот, выплат, пособий сохранено в полном объеме, — сказал председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев . — Это в том числе касается льгот для москвичей предпенсионного возраста.

Так, одна из статей расходов включает ежегодные гранты по программе «Московское долголетие» на сумму в 5 миллиардов рублей.

На третьей строчке — программа «Развитие здравоохранения». С учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования в 2019 году эту сумма составит 474,5 миллиарда рублей.

— Впервые в бюджете Москвы заложены средства на лекарственные препараты для больных, которые перенесли инфаркт и инсульт, — отметила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова

Также эта программа включает дополнительные надбавки медикам — за наличие статуса «Московский врач» и работу в качестве врача общей практики в поликлиниках города.

Среди новых проектов — «Мой район». Финансирование на эту программу также включено в бюджет Москвы. Как и деньги на реализацию программы реновации жилищного фонда столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Структура бюджета Москвы оптимальная, он направлен на дальнейший экономический рост и является бюджетом развития. Его расходная часть носит программный характер и позволит реализовать 14 государственных программ города. В приоритете — социальная сфера. Существенно увеличены финансовые обязательства перед москвичами. Так, многие социальные выплаты возросли кратно.