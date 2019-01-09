Названо самое посещаемое место Москвы

Комплекс ВДНХ стал самым посещаемым местом российской столицы . Об этом в среду, 9 января, на своей странице во «ВКонтакте» сообщил мэр города Сергей Собянин

«Весной открыли крупнейший космический музей страны — великолепный павильон "Космос". Летом привели в порядок Центральную аллею, розарии и фонтаны, в том числе легендарный "Золотой колос"», — говорится в сообщении.

Осенью на ВДНХ заработал образовательный центр «Техноград», а также началась реставрация фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». В декабре в отремонтированном павильоне № 71 запустили работу дворца госуслуг «Мои документы».

За минувший год выставочный комплекс посетили 30 миллионов человек, что на пять миллионов превысило показатели прошлого года, сообщается на официальном сайте центра. Популярности ВДНХ способствует комплексная программа, в рамках которой возвращается исторический облик выставки, благоустраивается ее территория и реставрируются павильоны.