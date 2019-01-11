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Мэр Москвы предложил горожанам выбрать главное событие 2018 года 

Вечерняя Москва + ещё 6 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Сергей Собянин в своем twitter-аккаунте сообщил жителям столицы о начале голосования «Главные дела Москвы». Мэр Москвы отметил, что отдать свой голос можно на портале «Активный гражданин».
В ходе голосования определятся самые важные результаты в культуре, здравоохранении, строительстве и достижения Москвы на международной и российской арене.
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