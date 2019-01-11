Сергей Собянин в своем twitter-аккаунте сообщил жителям столицы о начале голосования «Главные дела Москвы». Мэр Москвы отметил, что отдать свой голос можно на портале «Активный гражданин».
В ходе голосования определятся самые важные результаты в культуре, здравоохранении, строительстве и достижения Москвы на международной и российской арене.
Интересно мнение москвичей: что вы считаете главными городскими событиями прошлого года? Расскажите на портале @citizenmoscow https://t.co/rVozwFLzQC #активныйгражданин #АГ— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 января 2019 г.