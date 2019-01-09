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В Москве появятся новые «выделенки» 

Российская Газета + ещё 12 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 10 километров новых выделенных полос откроют в Москве с середины месяца, сообщил официальный сайт мэра.
На Минской улице протяженность полосы для общественного транспорта составит 3,5 километра. Она пройдет от Ломоносовского проспекта до Сеславинской улицы, а в обратном направлении — от Большой Филевской улицы до Ломоносовского проспекта.
По Калужскому шоссе "выделенка" протянется на 6,7 километра. Она пройдет от дома N14/2 до выезда из деревни Городище.
Новые "выделенки" заработают с 14 января. Они позволят ехать быстрее автобусам 47 маршрутов.
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