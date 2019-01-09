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Национальная опера «Эстония» выступит в Большом театре 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Национальная опера "Эстония" даст пять представлений на исторической сцене Большого театра с 9 по 12 января, рассказал на пресс-конференции в среду первый замгендиректора театра Дмитрий Кияненко.
"Эстонский театр смог до нас добраться. Мы сегодня начинаем их гастроли. Афиша включает в себя два балетных наименования, 11-го числа мы покажем оперу "Тоска", 12 января будет совместный концерт", — сказал Кияненко.
Гастроли станут завершением культурных событий, посвященных 100-летию Эстонской Республики. Гости Большого театра увидят оперу Джакомо Пуччини "Тоска", балет на музыку современного эстонского композитора Тауно Айнтса "Модильяни — Проклятый художник", балет для детской аудитории "Белоснежка и семь гномов", который покажут дважды. Завершит программу гала-концерт с участием оркестра и хора национальной оперы "Эстония", в котором объединятся исполнители и оперные солисты Большого театра.
"Давняя мечта артистов театра "Эстония" сегодня сбывается, мы снова выступаем на исторической сцене Большого театра… Последний раз мы были здесь в 1989 году. В Москву прибудут около 300 музыкантов, танцоров, технических работников и так далее", — сообщил на пресс-конференции гендиректор эстонской оперы Айвар Мяэ.
По словам постановщика балета "Белоснежка и семь гномов" Дьюло Харангозо, для него было важно создать спектакль, который был бы интересен и взрослым, и детям.
"Я хотел создать веселую сюжетную историю. Мне важно, что в балете нашлось место актерской игре, а не только демонстрации хореографической техники", — отметил он.
Художественный руководитель балетной труппы национальной оперы Тоомас Эдур, который поставил балет "Модильяни — Проклятый художник", рассказал, что хотел рассказать историю о внутреннем мире художника и последних годах его жизни.
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Новости Москвы , Эстония
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