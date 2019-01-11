Посещаемость торговых центров Москвы с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года снизилась на 3,92% по сравнению с аналогичным периодом год назад. В Санкт-Петербурге показатель также снизился на 1,54%. Такие данные приводит компания Watcom, которая занимается подсчетом и анализом потоков посетителей.
В предновогоднюю неделю трафик в ТЦ традиционно вырос. В период с 24 по 30 декабря 2018 года посещаемость торговых центров в Москве выросла на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а в Санкт-Петербурге на 5,9%, подсчитали аналитики компании.
Снижение посещаемости подтвердил RNS основатель сети одежды Baon Илья Ярошенко.
«На новогодние праздники мы зафиксировали падение трафика. Ещё в конце года падения не было, а в январе действительно можно говорить о падении трафика к прошлому году. Да и те, кто покупали, в основном брали по одной вещи», — сказал он.