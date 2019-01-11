Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посещаемость торговых центров Москвы снизилась на 4% в новогодние праздники 

Rambler News Service + ещё 19 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Посещаемость торговых центров Москвы с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года снизилась на 3,92% по сравнению с аналогичным периодом год назад. В Санкт-Петербурге показатель также снизился на 1,54%. Такие данные приводит компания Watcom, которая занимается подсчетом и анализом потоков посетителей.
В предновогоднюю неделю трафик в ТЦ традиционно вырос. В период с 24 по 30 декабря 2018 года посещаемость торговых центров в Москве выросла на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а в Санкт-Петербурге на 5,9%, подсчитали аналитики компании.
Снижение посещаемости подтвердил RNS основатель сети одежды Baon Илья Ярошенко.
«На новогодние праздники мы зафиксировали падение трафика. Ещё в конце года падения не было, а в январе действительно можно говорить о падении трафика к прошлому году. Да и те, кто покупали, в основном брали по одной вещи», — сказал он.
Rambler News Service: последние новости
В Москве запустят уличную систему распознавания лиц для поиска преступников Путин поздравил православных христиан с Рождеством В Москве 3 января ожидается потепление до 0 градусов
Новости Москвы , Илья Ярошенко , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Столицу Сирии атакуют с воздуха79
В Харькове произошла трагедия131
Россия столкнулась с новым ЧП в космосе189
Россиян оставят без вейпов
Цекало заявил о разводе4
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение