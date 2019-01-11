Посещаемость торговых центров Москвы снизилась на 4% в новогодние праздники

Посещаемость торговых центров Москвы с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года снизилась на 3,92% по сравнению с аналогичным периодом год назад. В Санкт-Петербурге показатель также снизился на 1,54%. Такие данные приводит компания Watcom, которая занимается подсчетом и анализом потоков посетителей.

В предновогоднюю неделю трафик в ТЦ традиционно вырос. В период с 24 по 30 декабря 2018 года посещаемость торговых центров в Москве выросла на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а в Санкт-Петербурге на 5,9%, подсчитали аналитики компании.

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