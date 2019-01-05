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В Москве эвакуировали посетителей «Центрального детского мира»
ТК «Звезда»
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ещё 2
48 минут назад
Фото:
globallookpress.com
Комментарии
В
Москве
эвакуировали посетителей «Центрального детского мира».
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