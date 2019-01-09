Движение ограничили на пересечении двух улиц на юге Москвы

Движение на пересечении улиц Ферганская и Ташкентская, как стало известно, ограничили. Там на строится станция «Юго-Восточная».

— Движение на юго-востоке столицы ограничили из-за строительства станции Некрасовской линии, — приводит Агентство городских новостей «Москва» данные информационного центра транспортного комплекса.

Уточняется, что ограничения на данном участке будут действовать до 23 декабря этого года. Ранее стало известно, что ограничение движения вступает в силу на нескольких улицах столицы.