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Движение ограничили на пересечении двух улиц на юге Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 19 1 час назад
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
Движение на пересечении улиц Ферганская и Ташкентская, как стало известно, ограничили. Там на строится станция «Юго-Восточная».
— Движение на юго-востоке столицы ограничили из-за строительства станции Некрасовской линии, — приводит Агентство городских новостей «Москва» данные информационного центра транспортного комплекса.
Уточняется, что ограничения на данном участке будут действовать до 23 декабря этого года. Ранее стало известно, что ограничение движения вступает в силу на нескольких улицах столицы.
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Новости Москвы , АГН "Москва" , Москва
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