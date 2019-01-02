Показы «Щелкунчика» в «Зарядье» повторно пройдут в 2020 году

Показы спектакля "Щелкунчик", сочетающего элементы балета, оперы и цирка, пройдут в Московском концертном зале "Зарядье" и в следующем году. Об этом сообщил ТАСС перед премьерой спектакля в среду продюсер и автор сценографии постановки Павел Каплевич.

"Не знаю, будут ли показы ежегодными, но в следующем году пройдут точно", — сказал Каплевич.

Он добавил, что у создателей спектакля есть мысли сделать выставку, где будут представлены костюмы, созданные художником Андреем Бартеневым

"Сейчас ведутся переговоры", — добавил продюсер.

В спектакле задействованы, в частности, солисты оперной труппы Большого театра, артисты Театра Станиславского и Немировича-Данченко, "Новой оперы". Ранее генеральный директор концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова отметила, что в представлении будут использованы все технические возможности зала.

Показы балета, оперы, сказки "Щелкунчик" будет проходить в дни школьных каникул со 2 по 8 января.