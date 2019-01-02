Показы спектакля "Щелкунчик", сочетающего элементы балета, оперы и цирка, пройдут в Московском концертном зале "Зарядье" и в следующем году. Об этом сообщил ТАСС перед премьерой спектакля в среду продюсер и автор сценографии постановки Павел Каплевич.
"Не знаю, будут ли показы ежегодными, но в следующем году пройдут точно", — сказал Каплевич.
Он добавил, что у создателей спектакля есть мысли сделать выставку, где будут представлены костюмы, созданные художником Андреем Бартеневым.
"Сейчас ведутся переговоры", — добавил продюсер.
В основу постановки легли музыка Петра Чайковского и стихи Демьяна Кудрявцева. Режиссером выступила Нина Чусова. По ее словам, спектакль носит познавательный характер, "потому что дети придут знакомиться с великим произведением, а также увидят, как классические вещи уживаются с современным искусством". Хореограф постановки — Анна Абалихина.
В спектакле задействованы, в частности, солисты оперной труппы Большого театра, артисты Театра Станиславского и Немировича-Данченко, "Новой оперы". Ранее генеральный директор концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова отметила, что в представлении будут использованы все технические возможности зала.
Показы балета, оперы, сказки "Щелкунчик" будет проходить в дни школьных каникул со 2 по 8 января.