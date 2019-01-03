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На фиолетовой ветке метро закроют три станции с 4 по 8 января 

Национальная Служба Новостей + ещё 12 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
«Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» — три станции Таганско-Краснопресненской ветки Московского метрополитена будут закрыты с 4 по 8 января. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.
«С 4 по 8 января включительно для пассажиров будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Закрытие необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метрополитена», — говорится в официальной информации.
По данным департамента, в течение пяти дней на фиолетовой ветке поезда будут курсировать между станциями «Планерная» и «Выхино».
Для удобства жителей от «Выхино» до закрытых станций будет организована подача бесплатных автобусов. Построить оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов около закрытых станций помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена, сообщили в пресс-службе.
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