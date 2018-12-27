Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вход в 80 музеев Москвы будет бесплатным в праздники 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Подведомственные департаменту культуры музеи будут бесплатно работать в новогодние праздники. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 83 городских музея и выставочных зала, передает "Интерфакс".
Также состоится 32 бесплатных кинопоказа популярных новогодних и семейных фильмов, которые пройдут в 13 городских кинотеатрах сети "Москино".
Ранее сообщалось, что столичные музеи во время новогодних праздников проведут экскурсии, мастер-классы, квесты, представления и балы. Мероприятия будут интересны и детям, и взрослым.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что десятки специальных событий запланированы в 70 музеях города.
Кроме того, столичные библиотеки подготовили для детей бесплатные литературные представления и мастер-классы. Они пройдут в 158 учреждениях с 2 по 6 января. 22 библиотеки также проведут 46 новогодних елок.
Москва24: последние новости
Заторы в Москве достигли восьми баллов ТЦ "Новоарбатский" выставили на продажу ВДНХ изменит график работы в новогодние праздники
Новости Москвы , Наталья Сергунина , Интерфакс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карта наступления украинской армии попала в Сеть14
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо108
Умер Алексей Букалов3
Утраты года14
Глава Росгвардии рассказал про учебу внука в Англии348
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
00:44
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо
Происшествия
03:02
Карта наступления украинской армии попала в Сеть
В мире
05:32
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам
Общество
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
02:22
Умер Алексей Букалов
Общество
00:13
Гуляющую по Москве лису сняли на видео
Новости Москвы
01:45
«Это скандал»: Лолиту отчитали за Крым
Шоу-бизнес Статьи
01:45
Макаревича возмутила истерия вокруг Лолиты
Общество
01:21
Заторы в Москве достигли восьми баллов
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение