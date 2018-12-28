Десятки Дедов Морозов спустились с крыши и попали на видео

Спасатели-альпинисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили пациентов Морозовской детской клинической больницы. Видеозапись была опубликована в сообществе « Москва с огоньком» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб на тросах спускаются с крыши по фасаду больницы, заглядывают в окна и поздравляют детей.

В мероприятии приняли участие 60 сотрудников Московского авиационного центра, Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, пишет сайт мэра Москвы. Акция, получившая название «Десант Дедов Морозов», была организована в День спасателя специально для ребят, которые на праздники останутся в больничной палате. После спуска Деды Морозы и Снегурочки посетили пациентов и вручили им подарки.

«Было весело. И видеть их улыбки — это просто счастье», — поделился впечатлениями от акции один из ее участников. Отмечается, что в «десанте» приняли участие не только мужчины, но и женщины: на верхние этажи здания их доставили на подъемнике пожарного автомобиля.

Фестиваль «Зима в Морозовке» проходит уже в пятый раз. Помимо прошедшей акции детей ждут новогодние конкурсы, мастер-классы, театрализованные представления и елка мэра Москвы.