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Маликов устроил новогодний концерт на станции МЦК 

Рамблер 12 минут назад
Дмитрий Маликов сыграл для пассажиров МЦК, исполнитель хитов «Ты одна, ты такая» и «Звезда моя далекая» устроил новогодний концерт на станции «Лужники» Московского центрального кольца. Маликов исполнил свои песни под аккомпанемент фортепиано, установленное в помещении станции. Народный артист заявил, что не готовил специальную программу для выступления, но вдохновленный обстановкой и окружающими людьми сыграл то, «что в тот момент было на душе». Это не первое сотрудничество певца с московским метрополитеном, ранее он объявлял станции на Люблинской линии.
Новости Москвы , Видео , Общество , Шоу-бизнес , Дмитрий Маликов
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