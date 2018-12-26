Маликов устроил новогодний концерт на станции МЦК 

Дмитрий Маликов сыграл для пассажиров МЦК, исполнитель хитов «Ты одна, ты такая» и «Звезда моя далекая» устроил новогодний концерт на станции «Лужники» Московского центрального кольца. Маликов исполнил свои песни под аккомпанемент фортепиано, установленное в помещении станции. Народный артист заявил, что не готовил специальную программу для выступления, но вдохновленный обстановкой и окружающими людьми сыграл то, «что в тот момент было на душе». Это не первое сотрудничество певца с московским метрополитеном, ранее он объявлял станции на Люблинской линии.