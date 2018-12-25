Москва встанет намертво

Пробки на московских дорогах 25 декабря будут «мертвыми», пишет РИАМО

На дорожную обстановку, помимо традиционных предновогодних заторов и снежной погоды, повлияют ограничения, введенные из-за Кремлевской елки. На мероприятие централизованно поедут несколько десятков делегаций детей, на дорогах им будет отдан приоритет.

24 декабря в 19:00 в столице были зафиксированы 10-балльные пробки. К 23:00 они снизились до семи баллов, к 1:00 — до пяти.

Большие затруднения на московских дорогах наблюдаются с 17 декабря. Власти предупреждали, что пик пробок придется на 24-28 декабря, а с наступлением новогодних каникул, которые начнутся 30 декабря, трафик значительно уменьшится.