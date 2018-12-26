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Проезд по столичной канатной дороге стал платным 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева
С 26 декабря канатная дорога в Москве стала платной, передает Агентство "Москва".
Цена стандартного билета, рассчитанного для пассажиров в возрасте от 14 до 59 лет, составляет 200 рублей в одну сторону. Туда и обратно будет стоить уже 350 рублей. По выходным дням билеты будут немного дороже — 250 рублей в одну сторону и 400 в обе стороны.
Для особых категорий граждан предусмотрен льготный тариф. Стоимость проезда для детей от 7 до 13 лет, пенсионеров, студентов, малообеспеченных семей, инвалидов второй и третьей группы в будни составит 150 рублей (в обе стороны — 250 рублей), а по выходным дням 200 рублей (туда и обратно — 350 рублей).
Для детей в возрасте до 6 лет, инвалидов первой группы и ветеранов ВОВ проезд будет бесплатным в любой день.
Сообщается, что с 26 декабря канатная дорога будет работать с 12:00 до 22:00, 31 декабря с 15:00 до 05:00 (1 января), 1 января с 15:00 до 22:00.
Канатная дорога заработала 26 ноября. Движение на новом транспортном объекте столицы открыл Сергей Собянин. На третий день после запуска фуникулер приостановил работу из-за кибератаки.
В настоящее время работе канатки ничего не мешает, ситуация находится под контролем. После инцидента на фуникулере усилили кибербезопасность.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , АГН "Москва" , Москва
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