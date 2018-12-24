Новогоднюю серию «Простоквашино» покажут на ГУМ-Катке на Красной площади 28 декабря

В канун праздничных дней «Союзмультфильм» представляет новогоднюю серию «Простоквашино». Специальный показ состоится в самом сердце страны — на ГУМ-Катке на Красной площади.

Вместе со всей страной герои полюбившегося мультфильма будут готовиться к встрече главного зимнего праздника. Как всегда, серия будет насыщена юмором, неожиданными сюжетными поворотами и, конечно же музыкой! Знаменитая «Кабы не было зимы» прозвучит в исполнении Гарика Сукачева Ивана Охлобыстина , которые подарили голоса Шарику и Почтальону Печкину. Кроме того, зритель увидит героев популярного мультфильма в новогодних костюмах.

«Простоквашино» уже несколько десятилетий создает новогоднее настроение для миллионов россиян всех возрастов, специально к празднику мы создали новогодний выпуск, который станет приятным, атмосферным бонусом для посетителей ГУМ-катка в дни новогодних каникул» — рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

ГУМ-Каток — один из главных символов зимней Москвы — в этом году оформлен любимыми персонажами детства. Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Винни-Пух и герои из Простоквашино — золотая коллекция «Союзмультфильма», классика анимационного жанра, лучшие работы отечественных режиссеров, художников-постановщиков и аниматоров украсили каток и ярмарку на Красной площади. Это не случайно, ведь в наступающем 2019 году сразу несколько мультфильмов отпразднуют юбилеи — 50 лет со дня выхода в свет первых серий.

Специально к Новому году «Союзмультфильм» выпустит совместную коллекцию одежды c Bosco Fresh. В декабре капсульная новогодняя коллекция будет представлена в фирменных магазинах бренда. В нее войдут футболки и свитшоты с изображениями знаменитых мультперсонажей.

Серию смогут посмотреть все посетители катка бесплатно после сеансов катания 28 декабря.