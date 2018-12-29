Московское метро подготовили к новогоднему наплыву

Количество пассажиров столичного метрополитена в преддверии Нового года и Рождества увеличилось по сравнению с его обычной нагрузкой. Об этом в субботу, 29 декабря, ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

По данным собеседника агентства, пассажиропоток достиг 9,2 миллиона человек в сутки.

«Метрополитен готов к увеличению пассажиропотока в предновогодние дни — все службы и подразделения работают в штатном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком», — добавил он, подчеркнув, что обычные показатели составляют около 8 миллионов.

Сообщается, что всего с 24 декабря московским метро воспользовались почти 37 миллионов человек, что на 1,1 миллиона больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это может быть связано с возросшим на 30 процентов числом гостей города, а также с сильным снегопадом, из-за которого многие водители отказались от личных транспортных средств.

В июле сообщалось, что пассажиропоток в столичном метро и на станциях Московского центрального кольца в первом полугодии текущего года вырос на 27 миллионов человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подземкой воспользовались 1,3 миллиарда пассажиров. Это число сопоставимо с населением Китая, которое составляет около 1,4 миллиарда человек.