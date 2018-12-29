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Московское метро подготовили к новогоднему наплыву 

Мослента + ещё 8 1 час назад
Количество пассажиров столичного метрополитена в преддверии Нового года и Рождества увеличилось по сравнению с его обычной нагрузкой. Об этом в субботу, 29 декабря, ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.
По данным собеседника агентства, пассажиропоток достиг 9,2 миллиона человек в сутки.
«Метрополитен готов к увеличению пассажиропотока в предновогодние дни — все службы и подразделения работают в штатном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком», — добавил он, подчеркнув, что обычные показатели составляют около 8 миллионов.
Сообщается, что всего с 24 декабря московским метро воспользовались почти 37 миллионов человек, что на 1,1 миллиона больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это может быть связано с возросшим на 30 процентов числом гостей города, а также с сильным снегопадом, из-за которого многие водители отказались от личных транспортных средств.
В июле сообщалось, что пассажиропоток в столичном метро и на станциях Московского центрального кольца в первом полугодии текущего года вырос на 27 миллионов человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подземкой воспользовались 1,3 миллиарда пассажиров. Это число сопоставимо с населением Китая, которое составляет около 1,4 миллиарда человек.
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Новости Москвы , Видео , ИТАР-ТАСС
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