Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На площади Революции открылась Большая ледяная горка 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Большую ледяную горку длиной 100 метров открыли на площади Революции, написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
"На переходе от Манежной площади к площади Революции открылась полюбившаяся москвичам большая ледяная горка длиной 100 м. Всем желающим бесплатно выдают санки-ватрушки для катания", — рассказал мэр.
Всего в столице появится свыше 200 горок для детей. Бесплатные горки есть в 16 парках Москвы.
Самая длинная ледяная горка Москвы — более 10 метров — открылась в "Сокольниках" в 3-м Лучевом просеке. Протяженность спуска достигает почти 200 метров.
Москва24: последние новости
Собянин поздравил "Современник" с возвращением в историческое здание Мастер-классы по моделированию елочных игрушек прошли в метро Более 50 тысяч человек посетили "Техноград" на ВДНХ с его открытия
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете614
Посольство ответило Маску на оценку российского двигателя25
Валуев посетовал на «чиновничий дебилизм»87
Видео
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:16
Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве
В мире Статьи
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
20:03
«Сумасшедшие»: Лоза резко осадил лидера «Бумбокса»
Шоу-бизнес Статьи
22:02
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете
Политика Общество
01:15
«Джигарханяна давно нет в живых»
Шоу-бизнес
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Автоспорт
05:03
Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple
Гаджеты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение