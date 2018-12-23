На площади Революции открылась Большая ледяная горка

Большую ледяную горку длиной 100 метров открыли на площади Революции, написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"На переходе от Манежной площади к площади Революции открылась полюбившаяся москвичам большая ледяная горка длиной 100 м. Всем желающим бесплатно выдают санки-ватрушки для катания", — рассказал мэр.

Всего в столице появится свыше 200 горок для детей. Бесплатные горки есть в 16 парках Москвы.

Самая длинная ледяная горка Москвы — более 10 метров — открылась в "Сокольниках" в 3-м Лучевом просеке. Протяженность спуска достигает почти 200 метров.