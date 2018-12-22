Большой Москворецкий мост отремонтируют за год

Ремонт и реставрацию Большого Москворецкого моста завершат к декабрю 2019 года, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"При нормативе полтора года мы завершим его раньше. Работы ведутся по сжатому графику, круглосуточно", — рассказал он. по словам заммэра, сейчас там меняют мостовые пролеты. В работах используется новейшая техника, включая роботизированную.

"Три нитки есть, четыре еще впереди. Работы ведутся двумя этапами. На первом четыре полосы закрыты, по другим четырем идет движение и в одном, и в другом направлении", — уточнил Бирюков. Вторая часть работ начнется в мае.

Заммэра отметил, что судоходное движение по Москве-реке на время ремонта не останавливается.

"Только берем для себя "окно" примерно с середины января и до середины апреля, чтобы среднюю часть моста, судоходную, реставрировать, отремонтировать, привести в порядок", — пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Он подчеркнул, что задача — сохранить памятник культурного, исторического наследия в том, в котором он был. "Нет никаких сомнений, что с этой задачей строители справятся", — заключил Бирюков.