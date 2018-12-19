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Москвичей попросили сообщать о замерзающих бездомных 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Власти Москвы просят горожан не оставаться равнодушными и сообщать о замерзающих на улицах бездомных людях в круглосуточную мобильную службу "Социальный патруль", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения в среду.
Температура в столице на текущей неделе опустится до 22 градусов ниже ноля.
Если вы увидели на улицах города бездомного гражданина, которому нужна помощь, не оставайтесь равнодушными, позвоните по телефону круглосуточной мобильной службы "Социальный патруль": ‪8 (495) 720-15-08‬, ‪8 (499) 357-01-80‬. В осенне-зимний период люди без определенного места жительства особенно нуждаются в помощи, поэтому социальные службы работают в усиленном режиме, в том числе на улицах города", — сообщили в департаменте.
Как уточнили в ведомстве, в столице для оказания помощи бездомным гражданам функционируют Центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий им. Е. П. Глинки и Центр социальной адаптации для бездомных граждан "Психоневрологический интернат № 5". Центр им. Е. П. Глинки имеет 6 территориальных отделений, куда на временное пребывание принимаются граждане, оказавшиеся в критической жизненной ситуации.
"Срочные социальные услуги предоставляются всем нуждающимся, даже если человек иногородний или не имеет документов, удостоверяющих личность. В учреждениях всегда есть свободные места. В зимнее время снимается ограничение на прием людей в нетрезвом состоянии", — пояснили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в столице круглосуточно функционирует пункт срочной социальной помощи по адресу: улица Иловайская, дом 2.
"Здесь общественные организации и специалисты Центра социальной адаптации проводят консультации и раздают горячее питание для бездомных", — уточнил собеседник агентства.
Также в столице на территориях вблизи железнодорожных вокзалов в холодное время года дежурят мобильные пункты обогрева (автобусы-накопители). Стоянки расположены на Краснопрудной улице, владение 3/5 (за Ярославским вокзалом), внутри трамвайного круга около трамвайной остановки (около Курского вокзала, недалеко от выхода из станции метро "Чкаловская"), на Дубининской улице дом 2 (Павелецкий вокзал), Бережковской набережной, дом 14 (Киевский вокзал) и улице Грузинский вал, дом 11 (Белорусский вокзал), добавили в пресс-службе.
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