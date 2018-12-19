Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В деле дознавательницы появилась соучастница
В деле дознавательницы появилась соучастница

В столице появился новый праздник 

Говорит Москва 55 минут назад
Фото: РИА Новости
По решению депутатов Мосгордумы 7 июня в городе будет отмечаться День московского ресторатора.
Соответствующий законопроект в столичный парламент внёс мэр Сергей Собянин. В документе отмечалось, что сейчас индустрия общественного питания Москвы представляет собой самый крупный сегмент общепита в России. В городе работает более 10 тысяч кафе, ресторанов, баров и столовых, рассчитанных на 600 тысяч посадочных мест.
За последние 8 лет в столице произошло увеличение количества летних кафе — их стало в 2,5 раза больше.
Как сообщает РИА Новости, в ходе голосования в Мосгордуме большинство депутатов высказались за появление Дня московского ресторатора.
Говорит Москва: последние новости
Около ста тысяч пассажирских мест добавилось в электричках Москвы В Кремль привезли главную новогоднюю ёлку России В ЦОДД предупредили о начале новогодних пробок в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах318
В деле дознавательницы появилась соучастница21
Постмайданный передел. Одесса уходит из Украины
Хакеры опубликовали переписку дипломатов ЕС о России1
В Москве подорожает проезд в электричках12
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
02:47
Умер Олег Мартьянов
Общество
01:00
В Москве подорожает проезд в электричках
Новости Москвы
01:01
Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия Статьи
00:55
На совещании у Лукашенко делали записи о «телках» и «бабле»
В мире
08:26
РФ отвергла претензии Киева к пограничникам
Политика
03:04
Дочь Тереховой заявила о травле после эфира на Первом
Шоу-бизнес
00:36
На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение