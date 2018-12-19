В столице появился новый праздник

По решению депутатов Мосгордумы 7 июня в городе будет отмечаться День московского ресторатора.

Соответствующий законопроект в столичный парламент внёс мэр Сергей Собянин . В документе отмечалось, что сейчас индустрия общественного питания Москвы представляет собой самый крупный сегмент общепита в России. В городе работает более 10 тысяч кафе, ресторанов, баров и столовых, рассчитанных на 600 тысяч посадочных мест.

За последние 8 лет в столице произошло увеличение количества летних кафе — их стало в 2,5 раза больше.

Как сообщает РИА Новости, в ходе голосования в Мосгордуме большинство депутатов высказались за появление Дня московского ресторатора.