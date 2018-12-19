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Каток в московских «Лужниках» заработает 22 декабря 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Один из самых больших катков в Москве с искусственным льдом откроется на Фестивальной площади столичного спорткомплекса "Лужники" в субботу, 22 декабря. Об этом в среду сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"22 декабря в "Лужниках" открывается каток на Фестивальной площади. Помимо большого пространства для катания на коньках, здесь будет зона керлинга, горка для катания на тюбинге, площадка для ледолазания и скульптуры с подсветкой", — приводит слова Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.
Каток будет работать до 8 января включительно.
"На Фестивальной площади будет создан настоящий зимний парк развлечений для всех любителей и ценителей русской зимы. Он будет готов удивить самых искушенных поклонников здорового образа жизни, а так же фанатов самых популярных зимних видов спорт и станет центром притяжения для всех любителей зимнего активного отдыха", — говорится в сообщении.
Всего в столице к зимнему сезону открыто 130 катков с искусственным покрытием и 1248 катков с естественным льдом.
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