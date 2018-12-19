Каток в московских «Лужниках» заработает 22 декабря

Один из самых больших катков в Москве с искусственным льдом откроется на Фестивальной площади столичного спорткомплекса "Лужники" в субботу, 22 декабря. Об этом в среду сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

"22 декабря в "Лужниках" открывается каток на Фестивальной площади. Помимо большого пространства для катания на коньках, здесь будет зона керлинга, горка для катания на тюбинге, площадка для ледолазания и скульптуры с подсветкой", — приводит слова Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

Каток будет работать до 8 января включительно.

"На Фестивальной площади будет создан настоящий зимний парк развлечений для всех любителей и ценителей русской зимы. Он будет готов удивить самых искушенных поклонников здорового образа жизни, а так же фанатов самых популярных зимних видов спорт и станет центром притяжения для всех любителей зимнего активного отдыха", — говорится в сообщении.

Всего в столице к зимнему сезону открыто 130 катков с искусственным покрытием и 1248 катков с естественным льдом.