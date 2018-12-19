В 2019 году планируется благоустройство парка Дружба, расположенного у метро «Речной вокзал». На днях завершились общественные обсуждения новой концепции пространства, в рамках которых жители района вынесли более 60 предложений, которые будут учтены.
Парк обустроят детскими и спортивными площадками, а также установят рампу для скейтеров. На территории зоны отдыха появится Аллея Памятников, подаренных Москве в знак дружбы иностранными государствами — Индией, Финляндией, Испанией и Киргизией.
Ведомство обещает сделать зону отдыха более привлекательной, уютной и комфортной для горожан и их питомцев: старую площадку для выгула собак обновят и создадут дополнительную.
Одна из детских площадок расположится в северной части парка, а другая — в центральной. У прудов установят беседки, а существующую детскую площадку реконструируют.
Помимо скейт-парка, в зоне отдыха появится площадка для игры в пинг-понг, зона для воркаута и пункт проката спортивного инвентаря. Кроме того, в парке установят сцену для праздничных мероприятий.
Напоминаем о том, что горожан приглашают встретить Новый год в парке «Зарядье».