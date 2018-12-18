Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль

Главную новогоднюю ель страны доставили в Кремль, она будет установлена на Соборной площади, передает корреспондент РИА Новости

Автопоезд с елкой традиционно заехал на территорию Кремля через Спасские ворота. За рулем автопоезда был тот же Дед Мороз, что и в прошлом году, зовут его Андрей Лелеко.

"Хорошо (доехали). Гололед есть. Технологические остановки были две… Просто время подхода, чтобы вовремя приехать. Выехали заранее, чтобы вовремя успеть", — сказал Дед Мороз корреспонденту РИА Новости.

Ровно в десять вечера под бой курантов автопоезд проехал через Спасские ворота.

Ель срубили в Московском учебно-опытном лесничестве в Щелковском районе Подмосковья 16 декабря. Украсят дерево к 24 декабря. По словам министра экологии и природопользования Московской области Дмитрия Куракина, на ели будут красоваться две тысячи игрушек и полтора километра гирлянд.

Общероссийская новогодняя елка пройдет в Кремле 26 декабря. Как ранее сообщил заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов, праздник будет проводиться в восемнадцатый раз, в этом году в нем примут участие порядка шести тысяч детей со всей страны.

В качестве главной новогодней елки России в этом году выбрали столетнее дерево из Щелковского района Московской области. Высота елки составляет 27 метров.

Традиционно кремлевскую ель отбирает специальная федеральная комиссия под руководством главного эксплуатационного управления управделами президента РФ. Основными критериями при выборе являются размеры и внешняя привлекательность дерева.

Главная елка должна иметь правильную пирамидальную форму кроны без сломанных или усохших ветвей, а также равномерную окраску хвои. Кроме того, к дереву должен быть обеспечен удобный подъезд.