В Москве более миллиона детей посетят новогодние елки и утренники

Свыше 250 новогодних елок организуют в Москве для детей в новогодние и рождественские праздники, ожидается, что их посетят более 1 миллиона ребят, сообщили в пресс-службе мэрии столицы по итогам заседания президиума.

"В дни зимних школьных каникул в Москве пройдут свыше 250 новогодних ёлок, которые, как ожидается, посетят более 1 миллиона детишек", — сообщили в пресс-службе мэрии во вторник.

Как рассказали в мэрии, в серию новогодних мероприятий войдут Кремлевская Ёлка, куда приглашены 30 тысяч московских детей, по традиции в Гостином Дворе состоится новогодняя "Ёлка мэра".

"С 23 декабря по 5 января запланировано 28 представлений, которые посетят 53,2 тысячи человек, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями из интернатов, отличники в учебе, лауреаты городских олимпиад и конкурсов, победители спортивных соревнований. Детям будут вручены 30 тысяч новогодних подарков", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, с 18 декабря по 5 января во всех округах столицы пройдут 25 новогодних представлений "Ёлка префекта", которые бесплатно посетят порядка 13 тысяч детей, уточнили в столичной мэрии

Крупнейший зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся 14 декабря, он продлится до 13 января. В этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 78 площадках по всему городу жители и туристы смогут увидеть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.