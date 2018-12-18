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В Москве определили еще 13 стартовых площадок реновации 

Р-Спорт + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы выбрали еще 13 стартовых площадок программы реновации жилья, сообщил во вторник журналистам заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.
В материалах стройкомплекса Москвы уточняется, что речь идет о следующих адресах: улица генерала Рычагова, владение 14; Головинский район, микрорайон 13, корпуса 4, 7, 8, 9, 10; Аненнская улица, владение 6; Лазоревый проезд, вблизи дома 2; Утренняя улица, владение 20, строение 2; улица Металлургов, дом 56; 2-я Владимирская улица, владение 13; 11-я Парковая улица, владение 45; Одесская улица, владение 4, строение 1.
"Градостроительный потенциал этих площадок позволит построить 145,6 тысячи квадратных метров жилья", — сказал Хуснуллин.
Всего, согласно материалам стройкомплекса Москвы, освоение этих земельных участков позволит переселить 23 дома площадью 93 тысячи квадратных метров, то есть около 2 тысяч квартир, где живут 5,3 тысячи человек.
Как уточнил заммэра, после формирования списка из 13 новых стартовых площадок общее количество земельных участков, подобранных для возведения домов по программе реновации, достигло 308.
Он также добавил, что новые стартовые площадки расположены в восьми районах Москвы — в Коптеве, Головинском, Марьиной роще, Свиблове, Новогирееве, Перове, Северном Измайлове и Зюзине.
Московская программа реновации жилья была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города. Всего в программу вошел 5171 дом.
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