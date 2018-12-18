С. Собянин открыл дворец госуслуг «Мои документы» на ВДНХ

«Мы с вами много открыли центров, офисов «Мои документы», но дворец открываем впервые. Поздравляю вас с этим», — сказал С. Собянин, обращаясь к коллективу нового центра.

Он рассказал сотрудникам, что решение открыть на ВДНХ дворец госуслуг «Мои документы» сопровождалось сомнениями.

«Когда мы распределяли здания на ВДНХ, у меня появилась идея, почему не сделать в одном из лучших зданий Выставки достижений народного хозяйства центр «Мои документы». Честно говоря, сомнений было очень много. Не все коллеги были согласны с этим. Выставка достижений народного хозяйства, и в нынешнем ее понимании, все-таки это выставка неких достижений: достижений в области космонавтики, авиации, атомной энергии. Кстати, в этом павильоне тоже был павильон «Атомная энергия», и здесь демонстрировали, сколько миллиардов киловатт электроэнергии производила наша страна. И очень странно было на этой выставке вдруг какое-то присутственное место организовывать», — поделился мэр.

Он отметил, что центры госуслуг «Мои документы» за последние годы стали одним из лучших сервисов в стране.