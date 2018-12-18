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С. Собянин открыл дворец госуслуг «Мои документы» на ВДНХ 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр столицы Сергей Собянин открыл дворец государственных услуг «Мои документы» на ВДНХ в павильоне №71, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Мы с вами много открыли центров, офисов «Мои документы», но дворец открываем впервые. Поздравляю вас с этим», — сказал С. Собянин, обращаясь к коллективу нового центра.
Он рассказал сотрудникам, что решение открыть на ВДНХ дворец госуслуг «Мои документы» сопровождалось сомнениями.
«Когда мы распределяли здания на ВДНХ, у меня появилась идея, почему не сделать в одном из лучших зданий Выставки достижений народного хозяйства центр «Мои документы». Честно говоря, сомнений было очень много. Не все коллеги были согласны с этим. Выставка достижений народного хозяйства, и в нынешнем ее понимании, все-таки это выставка неких достижений: достижений в области космонавтики, авиации, атомной энергии. Кстати, в этом павильоне тоже был павильон «Атомная энергия», и здесь демонстрировали, сколько миллиардов киловатт электроэнергии производила наша страна. И очень странно было на этой выставке вдруг какое-то присутственное место организовывать», — поделился мэр.
Он отметил, что центры госуслуг «Мои документы» за последние годы стали одним из лучших сервисов в стране.
«Естественно, что выставка достижений нашей страны очень органично вдруг вобрала в себя один из лучших сервисов за последние годы в нашей стране и в нашем городе», — сказал он.
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