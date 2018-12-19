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Московских птиц угостят новогодними блюдами 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Праздничные угощения в преддверии Нового года приготовили для птиц в парках Москвы — на деревьях появились съедобные игрушки, сделанные из семян и несоленого сала, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Мосприроды.
"Для птиц мы готовим новогоднее угощение — развешиваем на елки… игрушки из семян и несоленого сала. Их делают дети на различных экологических мастер-классах. Угощение едят синицы, воробьи, дрозды и другие птицы, которые не улетают на юг", — сказал собеседник агентства, добавив, что изготовление этих игрушек уже "поставлено на поток".
По его словам, жители и гости столицы также имеют возможность получить в столичных парках кормушку и самостоятельно установить ее.
В Мосприроде также посоветовали жителям регулярно подкладывать корм в кормушки, чтобы птицы "не обманывались в своих ожиданиях".
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