Московских птиц угостят новогодними блюдами

Праздничные угощения в преддверии Нового года приготовили для птиц в парках Москвы — на деревьях появились съедобные игрушки, сделанные из семян и несоленого сала, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Мосприроды.

"Для птиц мы готовим новогоднее угощение — развешиваем на елки… игрушки из семян и несоленого сала. Их делают дети на различных экологических мастер-классах. Угощение едят синицы, воробьи, дрозды и другие птицы, которые не улетают на юг", — сказал собеседник агентства, добавив, что изготовление этих игрушек уже "поставлено на поток".

По его словам, жители и гости столицы также имеют возможность получить в столичных парках кормушку и самостоятельно установить ее.

В Мосприроде также посоветовали жителям регулярно подкладывать корм в кормушки, чтобы птицы "не обманывались в своих ожиданиях".