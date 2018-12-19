Средняя скорость общественного транспорта Москвы выросла за год на 2%

Средняя скорость наземного общественного транспорта в Москве за год выросла примерно на 2%, составив 15,7 километра в час. Такие выводы сделали сотрудники сервиса "Яндекс. Транспорт", которые сравнили данные ноября текущего и прошлого годов, сообщает ТАСС

Скорость в утренний час пик увеличилась почти на 4%, в вечерний — на 1,6%. При этом подчеркивается, что сильнее всего разогнался транспорт на севере столицы.

Аналитики считают, что на скорости общественного транспорта могли положительно сказаться отказ от турникетов, расширение выделенных полос, а также изменение старых и появление новых маршрутов.

В частности, в ноябре 2018 года в Москве работало почти на 20 маршрутов больше, чем в 2017 году. Число автобусов увеличилось, а троллейбусов в два раза уменьшилось. Трамваев осталось сколько же, сколько годом ранее.

В среднем пассажиры ждали на остановке какой-то конкретный рейс около 11 минут 1 секунды, что на 9 секунд меньше, чем в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что столичные автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы полностью готовы к работе в сложных погодных условиях. На улицах Москвы курсируют более шести тысяч единиц наземного транспорта и свыше 1,9 тысячи автобусов частных перевозчиков. Перед началом рейса весь транспорт проходит техосмотр.

За состоянием контактной сети и других объектов инфраструктуры круглосуточно следят аварийные и технические службы Мосгортранса.