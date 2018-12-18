Павильону «Поволжье» на ВДНХ вернут исторический облик

Павильон № 15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ ждет масштабная реставрация, сообщает портал мэра и правительства Москвы

В первые годы после постройки более 60 лет назад он назывался "Поволжье" и был посвящен истории волжских городов и освоению реки. Он представлял собой образец сталинского ампира — здание с барельефами, скульптурами, портиками, колоннами и фонтанами.

Позже фасады были частично разобраны, частично закрыты металлическим каркасом с новой обшивкой из алюминиевых пластин. Павильон сделали более технологичным и назвали "Радиоэлектроника и связь".

Теперь на основе исторических фотографий и архивных документов разработан проект реставрации, который вернет зданию первоначальный облик, рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов

"Специалистам предстоит раскрыть заложенные оконные проемы, воссоздать утраченные скульптуры, витражи, водные каскады и фронтон с надписью "Поволжье", — сказал Емельянов.

Он отметил, что внутри павильона будут воссозданы элементы декора из искусственного мрамора, паркетные полы и покрытие терраццо — разновидность бесшовного мозаичного пола.

Кроме того, реконструируют исторические люстры с восьмью лампами и утраченную лепнину на потолке и стенах.

14 декаюря реставрация фасадов павильона № 4 "Биология", который сейчас носит название "Кыргызстан", на ВДНХ завершилась установкой последнего декоративного элемента — на главный фасад вернулась пара полутораметровых рыб.