Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Павильону «Поволжье» на ВДНХ вернут исторический облик 

Москва24 + ещё 8 2 часа назад
Фото: vdnh.ru/map/4231/
Павильон № 15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ ждет масштабная реставрация, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В первые годы после постройки более 60 лет назад он назывался "Поволжье" и был посвящен истории волжских городов и освоению реки. Он представлял собой образец сталинского ампира — здание с барельефами, скульптурами, портиками, колоннами и фонтанами.
Позже фасады были частично разобраны, частично закрыты металлическим каркасом с новой обшивкой из алюминиевых пластин. Павильон сделали более технологичным и назвали "Радиоэлектроника и связь".
Теперь на основе исторических фотографий и архивных документов разработан проект реставрации, который вернет зданию первоначальный облик, рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
"Специалистам предстоит раскрыть заложенные оконные проемы, воссоздать утраченные скульптуры, витражи, водные каскады и фронтон с надписью "Поволжье", — сказал Емельянов.
Он отметил, что внутри павильона будут воссозданы элементы декора из искусственного мрамора, паркетные полы и покрытие терраццо — разновидность бесшовного мозаичного пола.
Кроме того, реконструируют исторические люстры с восьмью лампами и утраченную лепнину на потолке и стенах.
14 декаюря реставрация фасадов павильона № 4 "Биология", который сейчас носит название "Кыргызстан", на ВДНХ завершилась установкой последнего декоративного элемента — на главный фасад вернулась пара полутораметровых рыб.
Москва24: последние новости
К Новому году подготовили цикл бесплатных экскурсий по Москве Сеть 5G развернут в Москве в 2019 году Движение от станции метро "Косино" до "Некрасовки" запустят в начале 2019 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию официально признали угрозой для Украины718
США раскрыли «истинную» версию смерти начальника ГРУ
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова89
Медведева предупредили о подорожании необходимого
Командир «Азова» может стать новым украинским лидером22
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:35
Календари с Путиным побили рекорды продаж
Политика Азия
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
09:45
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова
Шоу-бизнес
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:21
США озвучили планы на Черное море
В мире Армия
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение