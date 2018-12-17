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Праздничные концерты и кинопоказы пройдут в «Аптекарском огороде» 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва24
Новогодние шоу состоятся в "Аптекарском огороде" перед праздниками и в каникулы, рассказала пресс-секретарь Ботанического сада МГУ Ольга Архипова.
Мероприятия будут проходить с 22 декабря по 6 января в рамках Фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима". Праздничный концерт "Рождество в тропиках" запланирован на 25 декабря. В саду можно будет услышать шедевры Вивальди, Моцарта, Верди.
29 декабря гостей приглашают на шоу "Новогоднее немое кино в тропиках". В джунглях сада покажут первую известную экранизацию повести Гоголя "Ночь перед Рождеством", первый отечественный новогодний мультфильм "Рождество обитателей леса" и кукольный мультфильм "Месть кинематографического оператора". Кинопоказ будет сопровождаться фортепианными импровизациями композитора, органиста Филиппа Чельцова.
Посетителей также ожидают интерактивный тропический спектакль-бал "Летучая мышь" и интерактивное музыкально-песочное шоу для взрослых и детей с лазерной анимацией, живой музыкой и балом "Хрустальная сказка в тропиках".
18 декабря в оранжерее Ботанического сада пройдет концерт "Ренессанс в тропиках". Слушатели познакомятся с музыкой эпохи итальянского Возрождения и раннего Барокко в исполнении ансамбля Cuori cantanti. Музыканты на лютнях, блокфлейтах, перкуссии и виолах исполнят произведения Джованни Пьерлуиджи да Палестрины, Марко Кары, Адриана Вилларта и других.
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