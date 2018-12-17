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Во Внуково к 2023 году может прийти метро 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Калининско-Солнцевскую линию продлят до Внукова к 2023 году.
Об этом сообщил портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«Мосинжпроект» является управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро.
Он отметил, что маршрут нового участка жёлтой ветки метро до Внукова с размещением двух дополнительных станций утверждён.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что длина нового участка составит около 5,2 км. Его строительство предусматривается от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе, на котором разместится станция с рабочим названием «Пыхтино», с выходом к аэропорту Внуково вдоль улицы Центральная.
Напомним, 30 августа 2018 года был запущен участок «жёлтой» ветки от «Раменок» до «Рассказовки», на нём открылось сразу семь станций метро: «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». С момента запуска новым участком КСЛ метро воспользовались более двух миллионов пассажиров.
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