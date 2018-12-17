Столичные елки взяли под особый контроль

Сегодня стартовала ежегодная операция по пресечению нелегальной вырубки хвойных деревьев «Ель». Проверять леса вместе с инспекторами отправилась корреспондент «ВМ».

До Нового года еще почти две недели, а потому спрос на ели только-только начинает набирать обороты. Доступные цены и богатый выбор, казалось бы, сами по себе должны устранить желание выезжать в холода в лесную глушь.

В Битцевском лесу — одном из крупнейших особо охраняемых природных объектов города — действительно ни души. И все же каждая молодая поросль теперь — под защитой инспекторов Мосприроды.

— Мы работаем в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции и других служб, все — в усиленном режиме, — утверждает государственный инспектор по охране особо охраняемой территорий Дмитрий Харитонов. — В соответствии со статьей 8.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за незаконную вырубку елей предусмотрен штраф для физических лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей. Также мы проводим расчет ущерба: если он существенный, материалы передаются на возбуждение уголовного дела. А там уже мало того, что придется компенсировать вред, так и наказание более строгое.

Каждый шаг своего рейда инспекторы записывают на видеорегистратор. Так что если незадачливый лесоруб будет пойман за руку, отвертеться не получится ни при каких обстоятельствах. Протокол составляется прямо на месте правонарушения. Не выйдет сослаться и на отсутствие документов: в этом случае сотрудники Мосприроды проинструктированы немедленно связываться с полицией.

— За последние пять лет по всей Москве был лишь один случай выявления нарушителей природоохранного законодательства в плане вырубки хвойных деревьев, — вспоминает Харитонов, продолжая инспекцию. — Мужчина срезал верхушки уже довольно взрослых елей. Серьезные штрафы отпугивают. Да и профилактическая работа дает свои плоды.

К охране природных достопримечательностей столицы власти подходят с полной ответственностью. Инспекторы отмечают каждый выход на маршрут, оперативно выезжают по любому обращению граждан, а по итогам каждого обхода составляют подробный акт обследования территории. Формат операции подразумевает увеличение и общего числа обходов, и количества дежурных инспекторов.

— В целях профилактики мы проводим и совместные рейды с полицией, — добавляет государственный инспектор Сергей Изотов. — Регулярно осуществляется разъяснительная работа: мы рассказываем о нормах природоохранного законодательства, а также уведомляем горожан об ответственности за нарушение установленных режимов.

Первый рейд в рамках операции нарушителей не выявил, но оттого инспекторы становятся лишь еще более бдительными. Ведь обычно спрос на хвойные растет за несколько дней до Нового года. И вот тогда под пристальным наблюдением будет каждый квадратный метр.

Кстати, после новогодних и рождественских праздников все, кто украшал дома живыми елями, купленными на специализированных елочных базах, могут принести дерево в обустроенные пункты приема. В Битцевском лесопарке такой пункт располагается на территории дирекции. Ель следует сдавать без украшений, а собранные деревья будут направлены на переработку либо животным в Московский зоопарк.