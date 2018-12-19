Собянин нашел решение по хлебозаводу «Черкизово»

Мэр Москвы пообещал, что работникам предприятия выплатят все долги по зарплате

Более 100 рабочих хлебозавода "Черкизово" получат зарплату с учетом невыплат, которые начались еще в августе, после того, как предприятие перейдет под управление кондитерско-булочного комбината "Черемушки".

Решение проблемы, ранее о которой сообщал ТВЦ.ru, нашли московские власти . Как написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин , "Черкизово" сохранит профиль и в будущем продолжит работу.

"Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле", — написал мэр.

Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 декабря 2018 г.

Ранее рабочие московского хлебозавода "Черкизово" и других предприятий, входящих в холдинг "Настюша", объявили голодовку из-за задержки зарплат. Денег им не выдают с августа. По данным Следственного комитета, общая сумма задолженности превышает десять миллионов рублей.