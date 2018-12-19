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Собянин нашел решение по хлебозаводу «Черкизово» 

ТВ Центр + ещё 18 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы пообещал, что работникам предприятия выплатят все долги по зарплате
Более 100 рабочих хлебозавода "Черкизово" получат зарплату с учетом невыплат, которые начались еще в августе, после того, как предприятие перейдет под управление кондитерско-булочного комбината "Черемушки".
Решение проблемы, ранее о которой сообщал ТВЦ.ru, нашли московские власти. Как написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин, "Черкизово" сохранит профиль и в будущем продолжит работу.
"Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле", — написал мэр.
Ранее рабочие московского хлебозавода "Черкизово" и других предприятий, входящих в холдинг "Настюша", объявили голодовку из-за задержки зарплат. Денег им не выдают с августа. По данным Следственного комитета, общая сумма задолженности превышает десять миллионов рублей.
Директор "Черкизово" Ян Соловьев ранее скрылся. Он объявлен в розыск в рамках уголовного дела о невыплатах. А владелец всего холдинга "Настюша" Игорь Пинкевич уже более года находится под арестом. Помимо хлебного бизнеса, он занимался долевым строительством и подозревается в мошенничестве.
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