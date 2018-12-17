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Луна лишит москвичей космического зрелища 

News.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Луна помешает жителям столицы в полной мере насладиться потоком Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Спутник Земли «засветит» и затруднит наблюдение за астрономическим явлением.
Своего максимума оно достигнет в ночь с 21 на 22 декабря 2018 года, пишет АГН «Москва». Падающие небесные тела будут появляться около Полярной звезды. Их количество не должно превысить 10 в час.
Урсиды — самый северный метеоритный дождь. Скорость болидов достигает 32 км/с. В 2017-м его активность составляла 90−120 вспышек за 60 минут.
Ранее News.ru сообщал о гигантском небесном теле, обнаруженном на территории Франции. Вес находки составил 477 килограммов. Глыба рухнула на Землю более 55 тысяч лет назад.
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