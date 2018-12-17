Луна лишит москвичей космического зрелища

Луна помешает жителям столицы в полной мере насладиться потоком Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Спутник Земли «засветит» и затруднит наблюдение за астрономическим явлением.

Своего максимума оно достигнет в ночь с 21 на 22 декабря 2018 года, пишет АГН «Москва» . Падающие небесные тела будут появляться около Полярной звезды. Их количество не должно превысить 10 в час.

Урсиды — самый северный метеоритный дождь. Скорость болидов достигает 32 км/с. В 2017-м его активность составляла 90−120 вспышек за 60 минут.

Ранее News.ru сообщал о гигантском небесном теле, обнаруженном на территории Франции. Вес находки составил 477 килограммов. Глыба рухнула на Землю более 55 тысяч лет назад.