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Две станции метро откроют в Москве до конца года 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Строительство станции «Беломорская» Замоскворецкой линии столичного метро и станции «Савёловская» на Большой кольцевой линии предполагается завершить в ближайшие дни. Они должны принять пассажиров до конца текущего года, руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарёв.
По его словам, за десять месяцев были сданы в эксплуатацию 32 километра линий.
«15 станций уже введены, и до конца года мы планируем открыть ещё «Беломорскую» и «Савёловскую», — цитирует Бочкарёва РИА Новости.
Помимо этого, по его словам в апреле-мае 2019 года должен войти в строй 12-километровый участок Сокольнической линии московской подземки между станциями «Саларьево» и «Столбово». Там появятся 4 станции: «Столбово», «Прокшино», «Филатов луг» и «Ольховая».
Как ранее сообщал News.ru, Бочкарёв также рассказал о переносе срока сдачи первого участка Некрасовой линии. Она должна принять пассажиров в начале 2019 года. Движение поездов планируется запустить на участке между станциями «Косино» и «Некрасовка».
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