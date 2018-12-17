Две станции метро откроют в Москве до конца года

Андрей Бочкарёв. Строительство станции «Беломорская» Замоскворецкой линии столичного метро и станции «Савёловская» на Большой кольцевой линии предполагается завершить в ближайшие дни. Они должны принять пассажиров до конца текущего года, руководитель департамента строительства города Москвы

По его словам, за десять месяцев были сданы в эксплуатацию 32 километра линий.

«15 станций уже введены, и до конца года мы планируем открыть ещё «Беломорскую» и «Савёловскую», — цитирует Бочкарёва РИА Новости.

Помимо этого, по его словам в апреле-мае 2019 года должен войти в строй 12-километровый участок Сокольнической линии московской подземки между станциями «Саларьево» и «Столбово». Там появятся 4 станции: «Столбово», «Прокшино», «Филатов луг» и «Ольховая».

Как ранее сообщал News.ru, Бочкарёв также рассказал о переносе срока сдачи первого участка Некрасовой линии. Она должна принять пассажиров в начале 2019 года. Движение поездов планируется запустить на участке между станциями «Косино» и «Некрасовка».