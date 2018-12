Йоко Оно приедет на открытие своей выставки в Москве в октябре 2019 года

Японская художница и певица Йоко Оно — вдова лидера группы The Beatles Джона Леннона — посетит открытие своей выставки в Московском музее современного искусства (ММОМА) в октябре 2019 года, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе музея.

Экспозиция получила название The Sky is Always Clear и будет работать с 1 октября по 24 ноября. По словам организаторов, выставка раскроет основные элементы художественных практик Оно и расскажет, как художница отвечала на вопрос о смысле искусства и его политической и социальной ангажированности.

"Йоко Оно приедет со своей командой в Москву", — сказал собеседник агентства.

По данным музея, выставка пройдет в рамках XIV Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", а ее центральным элементом станет серия работ "Инструкции", представляющая собой "эфемерные произведения, иногда ограниченные текстовыми указателями, иногда принимающие форму объектов, которые ждут действия со стороны зрителя".

Арт-проекты художницы

Йоко Оно родилась 18 февраля 1933 года в Токио в аристократической семье. В 1952 году поступила на философское отделение университета Гакусин, став первой женщиной-слушателем этого направления. Однако через полгода она забрала документы и продолжила обучение в колледже Сары Лоуренс в Нью-Йорке, где сблизилась с художниками— авангардистами, тогда же начала заниматься творчеством.

В 1964 году, работая в русле концептуализма, художница впервые представила перформанс "Отрежь кусочек", ставший одной из самых знаменитых ее работ. Оно, стоя на коленях, предлагала посетителям ножницами отрезать по маленькому элементу ткани от ее наряда. Художественная ценность работы, по словам автора, заключалась в "желании делиться с другими, что имеет очень много общего с буддизмом".

В 1966 году познакомилась с Ленноном, пара поженилась спустя три года. По инициативе Оно молодожены превратили свой медовый месяц в арт-проект: сняв номер-люкс в амстердамском отеле, супруги пригласили представителей прессы, которых они встречали лежа в кровати в домашних халатах. Акция получила название "В постели за мир", ее цель — привлечение внимания мировой общественности к войне во Вьетнаме.

Оно и Леннон также работали над совместными музыкальными проектами. После смерти мужа художница активно занимается увековечиванием его памяти, а также создает арт-проекты и записывает музыкальные произведения. Среди наград — "Золотой лев" Венецианской биеннале за вклад в искусство.