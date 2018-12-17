Власти Москвы создадут около 4 тыс. школьных мест в 2019 году

Власти Москвы намерены в 2019 году открыть три школы. Это позволит создать порядка 4 тыс. дополнительных школьных мест, сообщил в понедельник журналистам руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев

"В следующем году планируется ввести в эксплуатацию три школы на 3950 мест и 10 детских садов на 2475 мест", — сказал Бочкарев.

По его словам, с начала года в Москве сдано в эксплуатацию девять объектов образования: три школы на 2475 мест и шесть дошкольных учреждений на 1550 мест. До конца года власти рассчитывают открыть еще одну школу на 550 мест и детский сад на 225 мест.

Бочкарев напомнил, что в 2018 году в столице завершилось строительство первого корпуса медкластера в Сколково и подстанции скорой медицинской помощи на 20 машиномест в промзоне "Котляково".

"До конца года будет сдан еще один медицинский объект. В следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию еще 11 объектов здравоохранения, в том числе три подстанции скорой помощи, семь поликлиник и больницу с родильным домом в поселке Коммунарка", — отметил он.

В 2018 году также завершилась реконструкция театра Et Cetera и возведение концертного зала на 1,5 тыс. мест в парке "Зарядье". "Также было завершено строительство детской музыкальной школы имени Ференца Листа на Косинской улице. В следующем году планируем ввести в эксплуатацию еще семь объектов культуры", — сказал Бочкарев.