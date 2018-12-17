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В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди

Храмовый комплекс могут построить на западе Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: ул. Нежинская, вл. 4 (ЗАО) под строительство храмового комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: ул. Нежинская, вл. 4 (ЗАО) под строительство храмового комплекса», — говорится в сообщении.
По словам и.о. председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, чьи слова приводит пресс-служба, участок ориентировочной площадью 0,45 га будет передан Московскому Патриархату в безвозмездное пользование для проектирования и строительства православного храмового комплекса сроком на девять лет. Уточняется, что суммарная поэтажная площадь объекта может составить 775 кв. м.
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