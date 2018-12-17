Бесплатные экскурсии пройдут в Москве с 25 декабря по 8 января

Бесплатные экскурсии пройдут в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве с 25 декабря по 8 января, сообщает портал мэра и правительства.

Всего запланировано 33 прогулки, посвящённые достопримечательностям и знаменитым горожанам. Часть экскурсий расскажут о русских традициях празднования Нового года и Рождества.

Например, участники прогулки «Гулять по-русски» узнают об особенностях русской кухни, а участники прогулки «Пречистенские гуляния. От Гоголя к Гоголю» — о жизни и творчестве писателя, передаёт m24.

Театральной Москве посвящена экскурсия «Занимательные истории от Театральной площади до маскарадного бала».

Продолжительность экскурсий — от полутора до двух часов. Для участия необходима регистрация.

Ранее сообщалось, что в фестивале «Путешествие в Рождество» принимают участие девять парков Москвы.