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Бесплатные экскурсии пройдут в Москве с 25 декабря по 8 января 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: ©mos.ru
Бесплатные экскурсии пройдут в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве с 25 декабря по 8 января, сообщает портал мэра и правительства.
Всего запланировано 33 прогулки, посвящённые достопримечательностям и знаменитым горожанам. Часть экскурсий расскажут о русских традициях празднования Нового года и Рождества.
Например, участники прогулки «Гулять по-русски» узнают об особенностях русской кухни, а участники прогулки «Пречистенские гуляния. От Гоголя к Гоголю» — о жизни и творчестве писателя, передаёт m24.
Театральной Москве посвящена экскурсия «Занимательные истории от Театральной площади до маскарадного бала».
Продолжительность экскурсий — от полутора до двух часов. Для участия необходима регистрация.
Ранее сообщалось, что в фестивале «Путешествие в Рождество» принимают участие девять парков Москвы.
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