В Москве подорожает проезд в электричках

В Москве стоимость проезда в пригородных электричках вырастет до 36 рублей

Стоимость проезда в пригородных электропоездах в пределах Москвы с 1 января 2019 года вырастет на 2 рубля и составит 36 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

С 1 января 2019 года стоимость проезда в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области — 23 рубля", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в департаменте, тарифы на проезд в пригородных поездах не менялись уже полтора года — с 1 июля 2017 года, теперь они будут проиндексированы. На данный момент стоимость проезда составляет 34 рубля.

Вместе с тем, для межсубъектных поездок по территории Москвы и Московской области, установлен зонный тариф, который с 1 января повысится с 22 до 23 рублей.

"Увеличение тарифа в городе Москве не превышает прирост инфляции за два с половиной года (июль 2017-2019 годы), которая составит плюс 9,2% по прогнозу министерства экономического развития Российской Федерации", — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что пересмотр тарифов в течение 2019 года не планируется.