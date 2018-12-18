В Москве 20 декабря 2018 г. заработает 214 елочных базаров, где можно будет приобрести новогоднее дерево. Это следует из портала открытых данных правительства столицы.
Как уточняется на сайте, елочные базары будут открыты во всех округах до 31 декабря. В них жители города смогут приобрести ели, сосны и лапник.
Ранее «Известия» опубликовали рекомендации Роскачества по выбору новогоднего дерева. Эксперты рекомендовали в первую очередь обращать внимание на ветки — они должны быть эластичными и легко гнуться. Ствол должен быть покрыт иголками. Также следует посмотреть на срез ствола. Наличие темной каймы означает, что дерево простоит недолго. По данным Роскачества, ель может простоять в квартире около восьми дней, сосна — около 12.