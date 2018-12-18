Больше 200 елочных базаров заработает в Москве 20 декабря

Москве 20 декабря 2018 г. заработает 214 елочных базаров, где можно будет приобрести новогоднее дерево. Это следует из портала открытых данных правительства столицы

Как уточняется на сайте, елочные базары будут открыты во всех округах до 31 декабря. В них жители города смогут приобрести ели, сосны и лапник.