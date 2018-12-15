Замкнуть БКЛ планируют в 2022-2023 годах

Замкнуть Большую кольцевую линию (БКЛ) метро планируется в 2022–2023 годах. Сейчас строительство идет на всех 78 участках. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В следующем году введем три станции — "Нижегородскую", "Авиамоторную", "Лефортовскую", в 2020 году "Стромынку" и в 2021 году замкнем верхнюю часть Большой кольцевой линии", — сказал он.

По словам Хуснуллина, тоннели БКЛ прокладывают 14 щитов. Два из них диаметром 10 метров. Еще два планируется запустить до конца года. Глава Стройкомплекса отметил, что около 30% всей Большой кольцевой линии будет построено этими десятиметровыми щитами.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , всего в городе строится 80 километров тоннелей. Их прокладывают 32 щита, из них 14 работают в круглосуточном режиме.

Ранее стало известно, что четыре новых участка Большой кольцевой линии метро с 15 станциями планируют открыть к концу 2021 года. После их запуска основной объем работ по возведению БКЛ будет выполнен. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин

Он также уточнил, что уже в 2019 году собираются открыть участок от станции "Нижегородская" до "Рубцовской", который до замыкания кольца будет общим с новой Некрасовской линией метро.

Также в ближайшее время откроется станция БКЛ "Савеловская". Основные работы на объекте завершены, начались отделочные. Идет наладка работы эскалаторов. Станция расположена под площадью Савеловского вокзала и Третьим транспортным кольцом. У нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны Бутырской улицы. Сейчас на Большой кольцевой линии открыты пять станций.