По результатам проведённого опроса пассажиров#Мосметро (метод-случайная выборка пассажиров на всех линиях в период с сен. -дек.2018, опрошено 5000 чел.) наибольшее беспокойство вызывает наличие асоциальных личностей-31%, менее всего беспокоит-безопасность поездки-6%. — Московский транспорт (@DtRoad) 15 декабря 2018 г.

Сотрудники столичного метрополитена выяснили, что больше всего беспокоит пассажиров во время поездки в московской подземке. Результаты опроса были опубликованы на странице метро в Twitter. Согласно результатам опроса, наибольшее беспокойство у пассажиров вызывает наличие в метро асоциальных личностей. Об этом сообщил 31% респондентов. при этом, наименьшее беспокойство у граждан вызывает безопасность поездки. Такой ответ дали всего 6% опрошенных.