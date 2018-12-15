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В столичном метро выяснили, что беспокоит пассажиров 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники столичного метрополитена выяснили, что больше всего беспокоит пассажиров во время поездки в московской подземке. Результаты опроса были опубликованы на странице метро в Twitter. Согласно результатам опроса, наибольшее беспокойство у пассажиров вызывает наличие в метро асоциальных личностей. Об этом сообщил 31% респондентов. при этом, наименьшее беспокойство у граждан вызывает безопасность поездки. Такой ответ дали всего 6% опрошенных.
Ранее сообщалось, что с начала года сотрудники службы безопасности столичной подземки досмотрели более 117 миллионов пассажиров. Отмечалось, что МВД "плотно взаимодействует" со службой безопасности метрополитена, где "на постоянной основе функционируют досмотровые зоны". Служба безопасности подземки регулярно проверяет багаж и ручную кладь пассажиров, при необходимости — с использованием специальных технических средств.
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