«Розовая» линия московского метро готовится к открытию

Первый участок «розовой» линии московского метро откроется для пассажиров в начале следующего года. Движение поездов планируется запустить на участке между станциями «Косино» и «Некрасовка».

Ранее этот отрезок Некрасовской ветки планировалось сдать в эксплуатацию в конце лета, затем сроки были сдвинуты на конец текущего года.

Теперь же, как сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев , открытие должно состояться «в самом начале 2019 года», сообщает ТАСС

Некрасовская (ранее — Кожуховская) линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. На ней разместятся 8 станций — «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Предполагается, что в районе станции «Косино» будет организована пересадка на «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Это, как предполагается, позволит разгрузить самую загруженную «фиолетовую» ветку метро столицы.

Ранее News.ru сообщал, что в новых поездах московского метро появились элементы для беспилотного вождения. Составы с автоматическим управлением могут появиться в столичной подземке в течение пяти лет.